حلف الناتو يدين التفجيرين الإرهابيين في بغداد

2021/01/21 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

أدان حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، التفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في العاصمة بغداد.

وقال الحلف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يدين الهجمات في بغداد ويؤكد التزامه بدعم العراق في محاربة الإرهاب".

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