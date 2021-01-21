معدل وفيات كورونا في إفريقيا أعلى من المعدل العالمي

2021/01/21 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن معدل الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في القارة يبلغ 2.5%، أي أعلى عن المستوى العالمي البالغ 2.2%.

وأضاف نكينجاسونج في تصريحات صحفية أن معدل الوفيات في إفريقيا كان أقل من المعدل العالمي في وقت سابق من الجائحة، “لكنه بدأ الآن يصبح مقلقا ومخيفا جدا لنا جميعا”.

وتابع قائلا، إن عدد الدول الإفريقية التي تشهد معدل وفاة أعلى من المتوسط العالمي الحالي في ازدياد، وهناك 21 بلدا في القارة لديها معدل وفاة أعلى من 3%، ومنها مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وأضاف نكينجاسونج أن إفريقيا أعلنت رصد 207 آلاف إصابة جديدة الأسبوع الماضي، سجلت دولة جنوب إفريقيا وحدها 100 ألف منها.

وبحسب بيانات المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تراجعت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بمعدل يبلغ نحو سبعة بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين زادت الوفيات عشرة بالمئة.

كما تفيد البيانات بأن القارة السوداء سجلت 3.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و81 ألف وفاة حتى اليوم الخميس.



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