بطريرك الكلدان في العراق والعالم يوجه رسالة إلى العراقيين: حان وقت المصالحة

2021/01/21 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان بطريرك الكلدان في العراق والعالم التفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين العزل في العاصمة بغداد اليوم .

وقال الكردينال لويس روفائيل ساكو ،ان البطريركية الكلدانية تدين بشدة الهُجوم الإنتحاري الذي وَقَعَ في بغداد صباح اليوم ،والذي أسفرَ عن عشرات الشهداء والجرحى مِن المدنيين الأبرياء.

وقال في بين له ،ان السياسة مسؤولية شريفة لتحقيق السلام والامان والحياة الكريمة للمواطنين، لذا بعد 18 عام من الصراعات والمعاناة حان الوقت للعراقيين للمصالحة الشخصية والانتقال الى الافعال لانتشال البلاد من قعر الانهيار، بتحريرها من التجاذبات السياسية والحزبية، ومن الطائفية والمحاصصة.



.قائلا انه وقت مصيريٌّ صعب، كل عراقيّ مدعو اليوم الى طيّ الماضي والانطلاق بحماسة للاسهام في بناء البلد بناء سليما وقويا وبناء مجتمعاتنا بثقافة المواطنة والتسامح والتنوع واحترام القانون وهيبة الدولة .

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