عضو بالنصر: منهل الحبوبي تعرض للتهديد بالقتل هو وعائلته إذا اقترب من هذا الملف

2021/01/21 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، عن ما وصفه بالسبب الرئيس الذي قدم على اثره أمين بغداد السابق منهل الحبوبي استقالته.وقال الزبيدي، في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "أمين بغداد السابق منهل الحبوبي، لم يستقل لاسباب صحية كما ذكر، وقد جاءت استقالته بعد ان تم تهديده بالقتل، حين اراد فتح ملف عقارات أمانة بغداد".واضاف ان "الحبوبي وحين استلامه منصب امانة بغداد، وصل اليه تهديد بالقتل هو وعائلته ان اقترب من ملف عقارات امانة بغداد".وتابع "وعلى اثر ذلك قدم الحبوبي استقالته الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، معللاً ذلك بالاسباب المرضية"، مؤكدا ان "الحبوبي اخبره شخصيا بما تعرض له من تهديدات".واردف الزبيدي، ان "وزير الاعمار والاسكان وحين طلب منه النظر بملف عقارات الدولة والكراجات وبيع وشراء الاراضي، اخبره بان هناك من الملفات خارج اختصاص وزارات وهي (خطوط حمراء)".

وأعلن أمين بغداد منهل الحبوبي، الأربعاء (28-10-2020)، استقالته من منصبه بعد شهر ونصف الشهر على تعيينه، فيما عزا السبب إلى "وضعه الصحي".وقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقالة الحبوبي وكلف علاء العماري بديلا عنه لإدارة أمانة العاصمة بغداد".

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