امين عام الامم المتحدة يدين بشدة التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد/ موسع

2021/01/21 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بشدة ، التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد.ونقل المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك عن غوتيريش قوله في بيان : " ادين بشدة التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف مدنيين في سوق ببغداد اليوم ".واعرب غوتيريش عن خالص تعازيه لأُسر الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وامنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وناشد الأمين العام شعبَ العراق أن يرفض أيّة محاولاتٍ لبثّ الخوف والعنف بهدف زعزعة السلام والاستقرار والوحدة.ودعا الحكومة إلى ضمان الإسراع بتحديد هوية من يقف وراء هذه الجرائم المروعة وتقديمهم إلى العدالة. وجدّد الأمين العام تأكيد التزام الامم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهودهما لتوطيد السلام./انتهى3

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