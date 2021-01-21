ساكو يدين تفجير ساحة الطيران ويدعو الى العمل لانتشال البلاد من الانهيار

2021/01/21 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ ادان بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل ساكو ، التفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين العزل في العاصمة بغداد اليوم .وقال ساكو في بيان :" ان البطريركية الكلدانية تدين بشدة الهُجوم الإنتحاري الذي وَقَعَ في بغداد صباح اليوم ،والذي أسفرَ عن عشرات الشهداء والجرحى مِن المدنيين الابرياء".واضاف :" بعد 18 عاما من الصراعات والمعاناة ، حان الوقت للعراقيين للمصالحة الشخصية والانتقال الى الافعال لانتشال البلاد من قعر الانهيار، بتحريرها من التجاذبات السياسية والحزبية، ومن الطائفية والمحاصصة"، مؤكدا :" ان كل عراقيّ مدعو اليوم الى طيّ الماضي والانطلاق للاسهام في بناء البلد بناء سليما وقويا وبناء مجتمعاتنا بثقافة المواطنة والتسامح والتنوع واحترام القانون وهيبة الدولة "./ انتهى

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