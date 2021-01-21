مفاوضات ايران للربط الترانزيتي مع سوريا عبر العراق بلغت مراحل جيدة

2021/01/21 | 22:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل الايراني، يوم الخميس، ان المفاوضات للربط الترانزيتي مع سوريا عبر سكك الحديد في الاراضي العراقية بلغت مراحل جيدة....

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