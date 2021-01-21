2021/01/21 | 22:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يكشف حقيقة "تجميد" عمل وزير الدفاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف حقيقة "تجميد" عمل وزير الدفاع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف حقيقة "تجميد" عمل وزير الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).