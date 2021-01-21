صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 202  المسجلة اليوم

2021/01/21 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 202 موزعة كالآتي:

أبو دشير ————6

ابو غريب ———–28

الإسكان————2

الاعلام————-4

البياع—————6

التاجي————–4

الحرية————–10

الدورة————–14

الدولعي————-2

السيدية————-8

الشالجية ————-5

الشعلة————-9

الطارمية————-3

العامرية————-7

العطيفية ————3

العلاوي————-2

الغزالية————-6

القادسية ————7

الكاظمية————11

اللطيفية————2

المحمودية———-7

المنصور ————5

المواصلات———-2

الوشاش————3

اليرموك————8

اليوسفية————3

جكوك—————1

حي الجهاد———-12

حي الخضراء———6

حي العامل———-9

حي العدل ———–4

ناحية الرشيد———3

الشفاء: 204

الوفيات: 2

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