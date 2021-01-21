الصحة تكشف عدد المصابين من 'تفجيري الطيران' الراقدين في المستشفيات

2021/01/21 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، الخميس، عن عدد المصابين من "تفجيري الطيران" الراقدين في المستشفيات.

وقالت الصحة في بيان لها، إن "عدد الراقدين حالياً 27 جريحاً فقط من أصل 110 في التفجيرين ببغداد".

وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

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