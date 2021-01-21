الأمم المتحدة تدين 'تفجيري بغداد' وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا

2021/01/21 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

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دانت الأمم المتحدة، الخميس، التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة بغداد اليوم.

واعربت الامم المتحدة في برقية لها، عن تعازيها لأسر الضحايا.

وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

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