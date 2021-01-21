البنية الدلالية المشبعة بالصور في(حدائق العشق)

2021/01/21 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النص الشعري..نتاج لغوي مفتوح الدلالة..له مقوماته وفلسفته وغائيته ولغته الزئيقية الموحية..ينسج عوالمه منتج(شاعر) واع ومتمكن من ادواته القنية..برصده للحظة المشهدية المفارقة..

وباستحضار المجموعة الشعرية (حدائق العشق) التي نسجت عوالمها الحالمة منتجتها الشاعرة الكوردية كزال ابراهيم خدر..وترجمها عدد من الادباء الذين يجيدون اللغتين (العربية والكوردية)..



واسهم في نشرها وانتشارها الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق/2019..كونها نصوص تحتفي بجماليات المكان والطبيعة والمرأة مع نزوع الى التصوير والسرد البصري الدال..وغنائية مستنبطة من المشهد الشعري الاستثنائي بتعبيراته عن حالات انسانية عميقة تتوارى ببوحها العشقي خلف المجازات اللغوية والالفاظ الرامزة التي اسهمت في تصعيد التكنيك الشعري من حيث المبنى والمعنى والصورة والايقاع..فضلا عن تجذرها الاجتماعي والسياسي والتاريخي للوجود الكوردي..مع تجاوزها القوالب الشعرية المتوارثة واعتماد الحداثة الشعرية متضامنة وشعراء مرحلتها

( لطيف هلمت وشيركوبيكه س ورفيق صابر .....)وهي في اغلب نصوصها تؤكد على ظاهرة انسانية لها جذورها التاريخية متمثلة بالعشق ببعديه الروحي والجسدي..



ومقومات الطبيعة التي لازمت روحها..فضلا عن هيمنة المنظور الصوفي في التصوير الشعري القائم على البنية السردية المتصيدة للحظات الحياتية..رافعة راية العشق كي تتجاوز رتابة الحياة بخطوط متوهجة وروح انزياحية متأصلة ومكتنزة بالحب الذي هو(خروج عن الذات)..والقابض على اللحظة بسيميائيتها الدلالية والجمالية..

اهديك ثلاث وردات من حدائق عشقي

الاولى كي ترقص على يديك

والثانية لشفتيك كي تغني بها

والثالثة لعينيك حتى تمسح بها دموعك

كي تعرف ان حديقتي

لا توجد فيها يد لسفك الدماء

لا توجد فيها شفة للغضب

ولا توجد فيها عين للبكاء

ـ من بيت فلبي

حاملة سلة من القبل

أجىء لزيارة قلبك

كي ازرع براعم رغباتي

في شواطىء شرايين دم قلبك / ص7 ـ ص8

فالنص يقوم على بناء مقطعي مؤتلف على المستوى الدلالي برؤى متآلفة بوحدتها العضوية..مع تخصيب المعنى وتكثيفه عن طريق الاختزال..اضافة الى ان الشاعرة تبث مشاعرها الرومانسية الحالمة بضمير المتكلم ولغة الاعتراف الرافض للحروب في حضرة العاشق بتعبير يمازج ما بين الوجداني والحسي لخلق لوحة تشكيلية غارقة في الشعرية المعبرة عن ذات مسكونة بالعشق ونسج اللفظة المتشظية على اوتار قلب محتضن لظل عاشقة تتربع مساحته..مكتظة بالخيال الخصب الخالق لنص قائم على المتضادات المتصارعة(امل موعود وقلق اطرته خارطة الحزن)وانبثق من بينهما نداء خفي يدعو للالتصاق والتوحد..

افتح لي باب قلبك

لكي اذوب في اعماقك /ص164

انا في الفرائض الخمسة

اغسل اصابعي

بمطر عيونك

وعلى صفحة خدك

اصلي صلاة العشق /ص48 ـ ص49

فالنص يعتمد السرد الشعري المهيمن الاسلوبي الذي يحيل الى حوارية مركبة تتشكل من(الانا ـ الذات)والنفس..وقد تجلت فيه الروح الصوفية بلغة جمالية شفيفة..والفاظ موحية..مع تكثيف جملي..وتوحد مع المنظور الشعري والالتقاط الصوري المستفز للذات الجمعي الآخر..عبر عملية استجلاء تكشف عن انفعالية الاشياء وديناميتها بصيغة رامزة للحياة وحركتها..مع اعتماد تقنية تتوغل الى اقصى الاعماق الانسانية..



هذا يعني ان الشاعرة تتفاعل وجدانيا والآخر بتماه انساني..



مع تفجر جملها بتعبيرات مموسقة..محركة للخزانة الفكرية للمستهلك(المتلقي) من اجل استنطاق ما خلف صورها النابضة بالحب والحياة وجمال الطبيعة المؤنسن الذي اقترن بنصوصها اقترانا شرطيا نابعا من تموجات خيالها ونبض ضميرها والواقع المحيط بها..اضافة الى توظيفها تقنيات اسلوبية كالتكرار ـ بدلالاته النفسية ـ اضفى على النص ايقاعا مضافا وتناغما موسيقيا وتوافقا صوتيا..وهناك الرمز الاداة الفكرية التي اسهمت في تصعيد التكنيك الشعري الذي يحول الصورة الشعرية (المرتكز الاساس لمنظومة النص الشعري) الى رؤيا..

وبذلك قدمت الشاعرة نصوصا تؤكد على الذات المكتنزة بالهم الانثوي الجمعي..والعشق الصوفي الذي هو فعل نفسي واجتماعي ومظهر من مظاهر الذوبان في الآخر..بلغة موشاة ببهاء الطبيعة والاساليب البلاغية (المجاز والاستعارة والتشبيه...) في تشكيل البنية الدلالية المشبعة بالصور.

علوان السلمان/بغداد

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنية الدلالية المشبعة بالصور في(حدائق العشق)) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنية الدلالية المشبعة بالصور في(حدائق العشق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).