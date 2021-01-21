البنية الدلالية المشبعة بالصور في(حدائق العشق)

برصده للحظة المشهدية المفارقة..
وباستحضار المجموعة الشعرية (حدائق العشق) التي نسجت عوالمها الحالمة منتجتها الشاعرة الكوردية كزال ابراهيم خدر..وترجمها عدد من الادباء الذين يجيدون اللغتين (العربية والكوردية)..
واسهم في نشرها وانتشارها الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق/2019..كونها نصوص تحتفي بجماليات المكان والطبيعة والمرأة مع نزوع الى التصوير والسرد البصري الدال..وغنائية مستنبطة من المشهد الشعري الاستثنائي بتعبيراته عن حالات انسانية عميقة تتوارى ببوحها العشقي خلف المجازات اللغوية والالفاظ الرامزة التي اسهمت في تصعيد التكنيك الشعري من حيث المبنى والمعنى والصورة والايقاع..فضلا عن تجذرها الاجتماعي والسياسي والتاريخي للوجود الكوردي..مع تجاوزها القوالب الشعرية المتوارثة واعتماد الحداثة الشعرية متضامنة وشعراء مرحلتها
( لطيف هلمت وشيركوبيكه س ورفيق صابر .....)وهي في اغلب نصوصها تؤكد على ظاهرة انسانية لها جذورها التاريخية متمثلة بالعشق ببعديه الروحي والجسدي..
ومقومات الطبيعة التي لازمت روحها..فضلا عن هيمنة المنظور الصوفي في التصوير الشعري القائم على البنية السردية المتصيدة للحظات الحياتية..رافعة راية العشق كي تتجاوز رتابة الحياة بخطوط متوهجة وروح انزياحية متأصلة ومكتنزة بالحب الذي هو(خروج عن الذات)..والقابض على اللحظة بسيميائيتها الدلالية والجمالية..
اهديك ثلاث وردات من حدائق عشقي
الاولى كي ترقص على يديك
والثانية لشفتيك كي تغني بها
والثالثة لعينيك حتى تمسح بها دموعك
كي تعرف ان حديقتي
لا توجد فيها يد لسفك الدماء
لا توجد فيها شفة للغضب
ولا توجد فيها عين للبكاء
ـ من بيت فلبي
حاملة سلة من القبل
أجىء لزيارة قلبك
كي ازرع براعم رغباتي
في شواطىء شرايين دم قلبك / ص7 ـ ص8
فالنص يقوم على بناء مقطعي مؤتلف على المستوى الدلالي برؤى متآلفة بوحدتها العضوية..مع تخصيب المعنى وتكثيفه عن طريق الاختزال..اضافة الى ان الشاعرة تبث مشاعرها الرومانسية الحالمة بضمير المتكلم ولغة الاعتراف الرافض للحروب في حضرة العاشق بتعبير يمازج ما بين الوجداني والحسي لخلق لوحة تشكيلية غارقة في الشعرية المعبرة عن ذات مسكونة بالعشق ونسج اللفظة المتشظية على اوتار قلب محتضن لظل عاشقة تتربع مساحته..مكتظة بالخيال الخصب الخالق لنص قائم على المتضادات المتصارعة(امل موعود وقلق اطرته خارطة الحزن)وانبثق من بينهما نداء خفي يدعو للالتصاق والتوحد..
افتح لي باب قلبك
لكي اذوب في اعماقك /ص164
انا في الفرائض الخمسة
اغسل اصابعي
بمطر عيونك
وعلى صفحة خدك
اصلي صلاة العشق /ص48 ـ ص49
فالنص يعتمد السرد الشعري المهيمن الاسلوبي الذي يحيل الى حوارية مركبة تتشكل من(الانا ـ الذات)والنفس..وقد تجلت فيه الروح الصوفية بلغة جمالية شفيفة..والفاظ موحية..مع تكثيف جملي..وتوحد مع المنظور الشعري والالتقاط الصوري المستفز للذات الجمعي الآخر..عبر عملية استجلاء تكشف عن انفعالية الاشياء وديناميتها بصيغة رامزة للحياة وحركتها..مع اعتماد تقنية تتوغل الى اقصى الاعماق الانسانية..
هذا يعني ان الشاعرة تتفاعل وجدانيا والآخر بتماه انساني..
مع تفجر جملها بتعبيرات مموسقة..محركة للخزانة الفكرية للمستهلك(المتلقي) من اجل استنطاق ما خلف صورها النابضة بالحب والحياة وجمال الطبيعة المؤنسن الذي اقترن بنصوصها اقترانا شرطيا نابعا من تموجات خيالها ونبض ضميرها والواقع المحيط بها..اضافة الى توظيفها تقنيات اسلوبية كالتكرار ـ بدلالاته النفسية ـ اضفى على النص ايقاعا مضافا وتناغما موسيقيا وتوافقا صوتيا..وهناك الرمز الاداة الفكرية التي اسهمت في تصعيد التكنيك الشعري الذي يحول الصورة الشعرية (المرتكز الاساس لمنظومة النص الشعري) الى رؤيا..
وبذلك قدمت الشاعرة نصوصا تؤكد على الذات المكتنزة بالهم الانثوي الجمعي..والعشق الصوفي الذي هو فعل نفسي واجتماعي ومظهر من مظاهر الذوبان في الآخر..بلغة موشاة ببهاء الطبيعة والاساليب البلاغية (المجاز والاستعارة والتشبيه...) في تشكيل البنية الدلالية المشبعة بالصور.
علوان السلمان/بغداد
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