لاهور شيخ جنكي يدين تفجيري بغداد

2021/01/21 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، وبشدة ، الهجوم الإرهابي الإنتحاري في العاصمة الإتحادية بغداد.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان وهذا نصه: "نُدين وبشدة الهجوم الإرهابي الإنتحاري في العاصمة الإتحادية بغداد، والذي تسبب في إستشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء.

إن هذا الهجوم الإرهابي إشارة واضحة لإستمرار مخاطر الإرهاب ووجود الخلايا النائمة للمجاميع الإرهابية في البلاد.

إن مخططي ومنفذي هذه الهجمات يهدفون إلى إجهاض محاولات معالجة الازمات والوحدة بين الاطراف السياسية التي تعمل من اجل حوار وطني.

نطالب جميع القوى والأطراف السياسية بالعمل على الحفاظ على وحدة الصف وان تنصب جهودهم لإفشال المخططات الإجرامية.

ندعو الباري عز وجل ان يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

لاهور شيخ جنكي

الرئيس المشترك للأتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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