2021/01/21 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

299 مشاهدة

قال عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، الخميس، إن حديث البعض عن تاجيل اجراء الانتخابات الى السنة الجديدة ليس الا تخمينات وفرضيات غير واقعية.

وأضاف الهنداوي لـ NRT عربية، (21 كانون الثاني 2021)، أن "الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد دون تأجيل وجارية الاستعدادت لها فنيا ولوجستيا"، مؤكدا أنه "بناء على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمنحها الوقت الكافي للترشيحات والتحالفات عملنا على تمديد الموعد".

وأوضح أن "هذا التأجيل جاء لسبب تقني بحت"، لافتا الى ان "التأجيل حصل بالتنسيق بين مفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء، فضلا عن الكتل السياسية"، مؤكدا أن "الاخيرة لم تكن راغبة بهذا التمديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يكشف لـNRT حقيقة مساعي تأجيل الإنتخابات للسنة الجديدة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يكشف لـNRT حقيقة مساعي تأجيل الإنتخابات للسنة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).