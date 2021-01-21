ظريف:اسرائيل وراء التفجير المزدوج الذي وقع اليوم في بغداد

2021/01/21 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الايراني جواد ظريف

اسرائيل بالوقوف وراء التفجير المزدوج

الذي وقع اليوم في العاصمة بغداد

وقال ظريف ان نتنياهو يحاول التملق

وتقبيل احذية الرئيس الامريكي الجديد

لايقاعه في الفخ ودعوته

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