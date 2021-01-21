عصابات داعش المجرمة ترتكب مجزرة دموية جديدة في بغداد - كاظم حبيب

2021/01/21 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب لم يمر أكثر من يومين على تصريح أدلى به فاضل أبو رغيف، "الخبير والمحلل الأمني والسياسي!" المطلوب جداً على شاشات التلفزة، من مقابلته الصحفية على قناة الحرة حيث قال فيها بأننا أنهينا كيان ووجود "داعش" في العراق، وهم بقايا موجودة في مناطق على الحدود العراقية السورية التي تأتي من سوريا على العراق وليس العكس، حتى جاءه الجواب الإجرامي من عصابات داعش الفاشية بتنفيذ تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين مرعبين ......





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