2021/01/21 | 22:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس جهاز مكافحة الارهاب في زيارة "تفتيشية" جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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