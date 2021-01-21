بعد تغريدة

2021/01/21 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق تويتر حساب السفارة الصينية في واشنطن بعد نشرها تغريدة دافعت فيها عن سياسيات الصين ضد أقلية الأويغور المسلمة.

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