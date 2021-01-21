شرطة كربلاء: ’فريق عمل’ يتمكن من اعتقال متهم بسرقة 30 مليون دينار

2021/01/21 | 22:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة كربلاء، الخميس، القبض على متهم بسرقة مبلغ من مالي يقدر بنحو 22 ألف دولار أميركي، ما يعادل 30 مليون دينار عراقي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الثاني 2021)، إنه "تمكن قسم مكافحة الإجرام في كربلاء من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره اثنان وعشرون ألف دولار أمريكي".

وأضاف، أنه "بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام في كربلاء بوجود حادث سرقة لدار في قضاء الحسينية تم التوجه لمحل الحادث وتبين سرقة مبلغ من المال قدره 22 ألف دولار أميركي من داخل الدار، وتم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام كربلاء، وثلة من الضباط والمنتسبين للقبض على السارق".

وتابع، "ولقد أثمرت جهود فريق العمل بالقبض على المتهم، واعترف صراحةً قيامه بسرقة المبلغ من داخل الدار وهو مجاور دار المتهم"، مبينا أنه "تم إجراء كشف الدلالة بدلالته على محل الحادث، كما صدقت أقواله بالاعتراف وأحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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