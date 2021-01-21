الكاظمي يصدر اوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية/موسع

2021/01/21 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية.وذكر مصدر ان : الاوامر شملت اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبهو تكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.واضاف :" تمت اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة و نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع و تكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد".واوضح انه : " تمت اقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية و اقالة مدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه./انتهى3

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