الكاظمي يصدر اوامر بتغييرات في الاجهزة الامنية شملت اقالة وكيل الداخلية لشؤون الاستخبارات

2021/01/21 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية شملت اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه و تكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات./ انتهى

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