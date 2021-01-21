2021/01/21 | 23:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– بايدن يقدم استراتيجية وطنية لمكافحة وباء كورونا.

– بايدن: بداية غير موفقة في أميركا لعملية التطعيم بلقاح كورونا.

– بايدن: كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أميركا.

– بايدن يقدم فريقه الصحي لمواجهة وباء كورونا.

– بايدن يوقع على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة بخصوص كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بايدن يقدم استراتيجية وطنية لمكافحة وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بايدن يقدم استراتيجية وطنية لمكافحة وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).