اثر تفجيري ساحة الطيران.. الكاظمي يقيل عددا من قيادات وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد

2021/01/21 | 23:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، أوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية.وتضمنت الأوامر؛ اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه و تكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.كما تمت اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) […]

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