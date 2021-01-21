الشرطة الروسية تعتقل مساعدي

2021/01/21 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الروسية، الخميس، اثنين من كبار مساعدي زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني قبل احتجاجات مخطط لها ضد اعتقاله.

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