كتلة الاتحاد الوطني النيابية تدين تفجيرات بغداد الارهابية

2021/01/21 | 23:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم الخميس، وبأشد العبارات، تفجيري بغداد الارهابيين.

وقالت الكتلة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، وهذا نصه:

ندين بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي استهدف الابرياء في العاصمة بغداد، واسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين الذين يبحثون عن قوت يومهم.

وفي الوقت الذي ندين فيه ،ندعو الله عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وان يشافي الجرحى.

ان من يقف خلف تلك الهجمات الارهابية يسعى لاثارة العنف والفوضى في البلاد وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي واعادة العراق الى المربع الاول الخطير.

ندعو الحكومة العراقية لزيادة جهدها الاستخباراتي، وزيادة وعي المنتسبين الامنيين لتفويت الفرصة على خفافيش الظلام، والاسراع بالتحقيقات الشفافة والدقيقة التي تفضي الى تقديم المجرمين الى العدالة، لاحقاق الحق، ونصرة الدماء الطاهرة التي سالت، ومنع تكرار نزيفها مجددا.

كما وندعو الكتل السياسية بالعمل بشكل جماعي لافشال المخططات التي يراد منها تدمير البلاد، ونبذ الخلافات والاختلافات الداخلية، وان يجلس الجميع على طاولة حوار وطنية.

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية

21 كانون الثاني (يناير) 2021

PUKmedia

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