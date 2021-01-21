2021/01/21 | 23:42 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يتوعد: ردنا سيكون قاسياً ومزلزلاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 23:42.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتوعد: ردنا سيكون قاسياً ومزلزلاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتوعد: ردنا سيكون قاسياً ومزلزلاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتوعد: ردنا سيكون قاسياً ومزلزلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).