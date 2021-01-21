الاتحاد الأوروبي يدين 'العملية الإرهابية' في بغداد

2021/01/21 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان الاتحاد الأوروبي بشدة، اليوم الخميس، "العلمية الإرهابية" في العاصمة العراقية بغداد، التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثير من 100 شخص بجروح.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "ندين بشدة الهجوم الهمجي الذي هز وسط بغداد صباح اليوم وأودى بحياة العديد من المواطنين وجرح آخرين"، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.وأكد الاتحاد الأوروبي، "دعمه الكامل للسلطات العراقية في مكافحة التطرف والإرهاب، ومساندة العراق وشعبه في دعم أمن البلاد واستقرارها".

وأعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.

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