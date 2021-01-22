ما هو التفاوت بين الترامبية والعولمة؟ - عادل حبه

2021/01/22 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم الصحفي الإيراني فرشاد قربان پورالمصدر: موقع ايران امروزترجمة عادل حبه‎انتهت اللعبة وأصبح جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.



لفترة طويلة، حذر بعض المؤيدين لترامب من صعود دعاة العولمة بقيادة جو بايدن.



لكن لم يكن هناك أبداً نقاش حول ماهية هذه التحذيرات ولماذا يتم إطلاقها.



ولماذا كل هذا الخوف من العولمة؟ ومن هم بالضبط أنصارالعولمة؟مذهب العولمةتستند مذهب العولمة (Globalizm) ......





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