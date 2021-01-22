تونس : انتفاضة الشبيبة. - فريد العليبي

2021/01/22 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي ما يحدث في تونس لم يعد مجرد احتجاجات شعبية فقد أصبح انتفاضة شبابية ، الاحتجاج لا يدوم ، الانتفاضة تدوم ، الاحتجاج لا يكون شاملا وانما جزئيا ، في منطقة معينة وقطاع بعينه ، ما يحصل يغطي أغلب جهات البلاد ، وفضلا عن الشباب تنخرط فيه قطاعات واسعة من الشعب ، الاحتجاج لا يرفع مطالب وشعارات سياسية واجتماعية عامة ، ما يجري الآن هو العكس .



بما في ذلك شعار اسقاط النظام والحكومة كجزء منه ، الانتفاضة تهز عر ......





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