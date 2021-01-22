مصطفى الكاظمي بعد حملة اقالات كبيرة إثر تفجير الطيران: ردنا سيكون قاسياً..

2021/01/22 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، المتورطين بـ "سفك دماء العراقيين"، بالرد "القاسي والمزلزل".

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (21 كانون الثاني 2021)، إنه "أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي"، مضيفا أن "إرادة الحياة لدى أهلنا و هم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها".

وأكد الكاظمي "ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون".

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