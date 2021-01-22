الاتحاد الأوروبي يدين التفجير الارهابي في بغداد

2021/01/22 | 00:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الاتحاد الأوروبي بشدة ،الخميس، العملية الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد، التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثير من 100 شخص بجروح....

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