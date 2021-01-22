2021/01/22 | 00:02 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دان الاتحاد الأوروبي بشدة ،الخميس، العملية الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد، التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثير من 100 شخص بجروح....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يدين التفجير الارهابي في بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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