2021/01/22 | 00:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، أوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية.وتضمنت الأوامر؛ اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه و تكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.كما تمت اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.وأمر الكاظمي بنقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع و تكليف اللواء الركن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: تغييرات “كبيرة” في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد بعد تفجيري ساحة الطيران عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: تغييرات “كبيرة” في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد بعد تفجيري ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: تغييرات “كبيرة” في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد بعد تفجيري ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).