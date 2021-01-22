2021/01/22 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن اجراء تغييرات في عدد من المناصب الامنية منها قيادة عمليات بغداد.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إنه “تم اقالة الفريق الركن عامر صدام وتكليف احمد ابو رغيف بمنصب وكيل الداخلية لشؤون الاستخبارات”.

وأضاف المصدر، أنه “تم اقالة ابو علي البصري وتكليف حميد الشطري بمهام خلية الصقور”، مشيراً الى “نقل قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع وتكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد”.

وتابع أنه “تم اقالة قائد الشرطة الاتحادية جعفر البطاط وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية وكذلك اقالة لواء باسم مجيد مدير قسم استخبارات وامن عمليات بغداد”.

وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تفجيرات الطيران.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تفجيرات الطيران.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).