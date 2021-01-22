بايدن يقر الحجر الصحي للقادمين الى امريكا واستخدام قانون الدفاع لمواجهة كورونا

2021/01/22 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض استخدام الكمامة على الأمريكيين لمواجهة كورونا، كما أقر الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية .وقال بايدن في أول خطاب له بعد توليه الرئاسة:" قبل أن يصل أحد من أي بلد إلى الولايات المتحدة عليه أن يجري فحصا ويخضع للحجر".وأضاف الرئيس الامريكي :" هناك 400 ألف أمريكي ضحايا كورونا، حيث إن أكثر من 400 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا ، وهو عدد يفوق من لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية"، معلنا استخدام قانون الدفاع لمواجهة كورونا والتوقيع اليوم على أمر تنفيذي من أجل ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات".وتابع بايدن: " سأوقع أمرا تنفيذا لتسريع إنتاج كل ما هو مطلوب من أجل زيادة عمليات فحص كورونا، وسنضيف قوة كاملة إلى الحكومة الفيدرالية من أجل زيادة عمليات فحص كورونا".واكد:" اننا سنضمن حماية من هم في خطر بغض النظر عن عرقهم في كل المجتمعات، كما سأوقع أمرا تنفيذيا يوضح خطتنا للبدء بفتح المدارس بشكل آمن".وخلص الى القول :" ما نزال في نفق مظلم بسبب جائحة كورونا وستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن"./انتهى2

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