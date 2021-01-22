الكاظمي : ردنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا

2021/01/22 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي :" ان ردنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا ".وقال الكاظمي في تغريدة : " اثبت شعبنا صلابة عزيمته امام الارهاب التكفيري الداعشي .وارادة الحياة لدى اهلنا وهم يتحدون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها".واضاف :" ان ردنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا ..وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون./انتهى3

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