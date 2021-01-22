حالة شائعة تؤدي إلى

2021/01/22 | 00:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خلصت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واشنطن بولاية ميسوري أن الأشخاص المصابين بمرض الارتداد المعدي المريئي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 {كورونا} عن طريق ابتلاع الفيروس.

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