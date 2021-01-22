2021/01/22 | 00:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت اللجنة المالية النيابية "كتاباً عاجلاً" لكافة المؤسسات الحكومية بشأن القروض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توجه "كتاباً عاجلاً" لكافة المؤسسات الحكومية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توجه "كتاباً عاجلاً" لكافة المؤسسات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).