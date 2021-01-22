تكلفة الرهن العقاري الأمريكي تتراجع من أعلى مستوى في شهرين

2021/01/22 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في شهرين خلال الأسبوع الماضي.

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