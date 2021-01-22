مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد

2021/01/22 | 00:10 - المصدر: فرانس 24

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أصدرت وزارة الداخلية العراقية الخميس بيانا قالت فيه إن ما لا يقل عن 32 شخصا قتلوا وأصيب 73 آخرون بجروح إثر تفجيرين انتحاريين في سوق بساحة الطيران في العاصمة بغداد.



وهو أول هجوم من نوعه منذ ثلاث سنوات.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين إلى حد الآن.

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