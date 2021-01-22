لندن ترفض منح الوضع الدبلوماسي الكامل لسفير الاتحاد الاوروبي بعد بريكست

2021/01/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – بعد أقل من شهر على تطبيق بريكست، لا يزال الخلاف دائرا بين لندن وبروكسل حول الوضع الدبلوماسي الذي يجب منحه لسفير الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وفقا لمصادر بريطانية وأوروبية.وتجري مفاوضات لتحديد ما إذا يجب منح جواو فال دي ألميدا وفريقه حصانة دبلوماسية كاملة بموجب معاهدة فيينا كأي دبلوماسيين لدولة […]

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