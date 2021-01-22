الكاظمي يعلق على تفجيرات الباب الشرقي.. ردنا سيكون مزلزلا

2021/01/22 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون "قاسيا ومزلزلا.

وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر، اليوم (21 كانون الثاني 2021 )،

إن "شعبنا اثبت صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي"، مؤكدا أن "إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها".

واضاف: أن "الرد على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون".

وكان الكاظمي قد أصدر في وقت سابق، اوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية طالت مسؤليين كبار في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات والشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذان استهدفا منطقة باب الشرقي.

ا.ح

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