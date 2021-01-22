رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من اردوغان

2021/01/22 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، برقية تعزية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، معزياً بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد صباح اليوم.

وفي ما يلي نص البرقية:

"السيد رئيس الجمهورية،اخي العزيز،

تلقيت ببالغ الاسى نبأ وفاة واصابة الكثير من المدنيين جرّاء الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في العاصمة العراقية بغداد.أدين هذا الهجوم الإرهابي الغادر بشدّة، وأجدّد مرةً اخرى وقوف تركيا دائماً الى جانب العراق الصديق والشقيق في محاربته للإرهاب.اسأل الله عز وجل الرحمة لأخوتي الذين فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للجرحى، واتقدم باسمي وباسم شعبي عن طريق فخامتكم بالتعازي الى الشعب العراقي الصديق والشقيق.

رجب طيب اردوغانرئيس الجمهورية التركية".

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