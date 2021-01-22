2021/01/22 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..رئاسة البرلمان تقرر الاربعاء المقبل موعدا لاستجواب محافظ البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..رئاسة البرلمان تقرر الاربعاء المقبل موعدا لاستجواب محافظ البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).