اردوغان يدين تفجيري بغداد ويؤكد وقوف تركيا الى جانب العراق في محاربة الارهاب

2021/01/22 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد ، مؤكدا وقوف تركيا الى جانب العراق في محاربة الارهاب.وقال اردوغان في برقية تعزية الى رئيس الجمهورية برهم صالح:" تلقيت ببالغ الاسى نبأ وفاة واصابة الكثير من المدنيين جرّاء الهجوم الارهابي الذي وقع في العاصمة بغداد".واضاف :" ادين هذا الهجوم الارهابي الغادر بشدّة، واجدّد مرةً اخرى وقوف تركيا دائماً الى جانب العراق الصديق والشقيق في محاربته للارهاب.واسأل الله عز وجل الرحمة لاخوتي الذين فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للجرحى، واتقدم باسمي وباسم شعبي ، عن طريق فخامتكم ، بالتعازي الى الشعب العراقي الصديق والشقيق"./ انتهى2

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