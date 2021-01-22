2021/01/22 | 00:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد طول انتظار، تساقطت أخيرا الثلوج هذا الشتاء في مراكز المدن الكردستانية، خاصة محافظة السليمانية التي اكتست بلون الثلج الأبيض هي وجبالها المحيطة بالمدينة من كل طرف.

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