أردوغان معزياً صالح: نقف دوماً مع العراق في محاربته للإرهاب

2021/01/22 | 00:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، برقية تعزية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، معزياً بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد صباح الخميس.

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