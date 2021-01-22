محدث.. ناسداك يرتفع لمستوى قياسي بالختام مع مكاسب قطاع التكنولوجيا

2021/01/22 | 00:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، لكن "ناسداك" سجل مستوى قياسياً، مع التفاؤل بشأن رئاسة جو بايدن.

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