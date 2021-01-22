الكاظمي: ‏ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً

2021/01/22 | 00:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون "قاسياً ومزلزلاً".

وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن "شعبنا اثبت صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي"، مبيناً أن "إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها.".

واضاف أن "الرد على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً وسيرى قادة الظلام الداعشي أي رجال يواجهون".

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