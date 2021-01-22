السيد مقتدى الصدر: لن نسمح للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة أن تعود

2021/01/22 | 00:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدم سماحه للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة أن تعود.

وقال السيد الصدر، في تغريدة له: "لن نسمح للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة أن تعود، فكلنا جنود مجندة..



سواء أكان ذلك فعل الإرهابيين أم المحتلين أم الخارجيين أم الفاسدين".

واضاف "فوطننا أغلى من كل شيء".

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