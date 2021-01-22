بيرنلي يلحق الخسارة الثالثة بليفربول هذا الموسم

2021/01/22 | 01:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحق فريق بيرنلي من تحقيق فوز ثمين على ارض ملعب انفيلد عندما واجه ليفربول وتغلب عليه بهدف نظيف لصالح الجولة 18 من الدوري الانكليزي الممتاز.

ورغم سيطرة ومحاولات ليفربول التي فشلت جميعها من ملامسة شباك الضيف ، تمكن بيرنلي في الدقيقة (83) من تسجيل هدف في مرمى صاحب الارض باقدام اشلي بارنس جاء من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتقى بيرنلي الى المركز 16 برصيد 19 نفطة ، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 34 في المركز الرابع.

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